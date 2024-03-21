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  1. В Україні

Масована атака на Київ: бійці з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до столиці, відео

21:49, 21 березня 2024
Під час відбиття масованої ракетної атаки бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2.
Масована атака на Київ: бійці з кулемета знищили крилату ракету росіян на підльоті до столиці, відео
Ілюстративне фото \ Джерело: armyinform.com.ua
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В ніч проти 21 березня рф влаштувала масовану ракетну атаку по Києву та області. Всі ворожі цілі були збиті, але уламки ракет завдали руйнувань у столиці та області. Влада повідомила про поранених.

Під час відбиття масованої ракетної атаки бійці мобільної вогневої групи знищили одну з ворожих повітряних цілей за допомогою великокаліберного кулемета Browning M2. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

«Під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника», - розповів генерал.

Як зазначив командувач Сухопутних військ, цей підрозділ вже не вперше знищує крилаті ракети російських окупантів.

«Навченість + злагодженість = результат», - резюмував Павлюк.

Раніше ми публікували фото наслідків атаки на Київ 21 березня. 

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