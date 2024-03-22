На Дніпропетровщині водій авто наїхав на поліцейського, врізавшись у блокпост: фото

Водій врізався у блокпост: під час аварії постраждав поліцейський, а сам автомобіль спалахнув.

На Дніпропетровщині у Кам'янському районі 21 березня водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сам автомобіль спалахнув. Про це повідомляє ДСНС України у Дніпропетровській області.

Так, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на автошляху М-30 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине», горить легковий автомобіль.

«Водій легковика Lexus RX 300 скоїв наїзд на бетонний блок. В результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь охопив моторний відсік та стрімко поширювався на салон транспортного засобу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили рятувальники, внаслідок ДТП постраждали дві людини.

«Водій транспортного засобу та співробітник Національної поліції, на якого було здійснено наїзд», - констатували у ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.