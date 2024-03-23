У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, відео

Займання квартири сталося на вулиці Зодчих.

У суботу, 23 березня, у Святошинському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео.

Зазначається, що займання сталось на вулиці Зодчих.

За словами очевидців, пожежники, швидка та поліція вже на працюють місці інциденту.

Як видно на відео, горить одна з квартир на 5 поверсі.

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