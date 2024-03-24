Прикордонники показали бойову роботу по «шахедах» на Дніпропетровщині, відео

В області знищено 5 ворожих безпілотників.

В ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровську область «шахедами».

Прикордонники показали бойову роботу по ворожих безпілотниках. В області знищено 5 БпЛА. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Унаслідок падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередачі.

Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.

Крім того, цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

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