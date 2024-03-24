Розвернувся зі смуги, з якої заборонено такий маневр: у Києві покарали водія Dodge, відео

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

У Києві оштрафували водія автомобіль Dodge, керманич якого розвернувся зі смуги, яка забороняє здійснення такого маневру.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру. Цей дорожній знак показує кількість смуг на перехресті й дозволені напрямки руху по кожній з них.

Раніше ми писали, що у Печерському районі Києва оштрафували водія автомобіля Mercedes, який, проїхавши на заборонний сигнал світлофора, повернув праворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо.

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