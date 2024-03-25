Рятувальники показали наслідки атаки росіян в різних районах Києва, фото

Пошкоджено будівлю спортзали у Печерському районі, під завалами можуть бути люди.

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Унаслідок ракетної атаки росіян 25 березня пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок російської атаки вже відомо про 4 постраждалих у Печерському районі столиці, серед яких 2 осіб госпіталізовано, у ще 2-х - гостра реакція на стрес.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

У Дарницькому і Солом'янському районах через падіння уламків пошкоджено скління приватних будинків. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.

На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії.

Рятувальники показали фото наслідків атаки росіян в різних районах столиці.

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