У Києві чоловік жорстоко побив знайомого битою, фото

У столиці затримали чоловіка, який заподіяв тілесні ушкодження своєму знайомому.

У четвер, 28 березня, у столиці чоловік побив знайомого биткою.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, правоохоронці прибули на місце інциденту, надали необхідну допомогу потерпілому та передали його медикам.

Надалі, обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили ймовірного зловмисника, а поряд із ним предмет, яким було скоєно злочин.

Поліцейські затримали нападника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування усіх обставин.

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