У Києві покарали водія, який вирішив скоротити шлях, проїхавши смугою громадського транспорту: відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі столиці оштрафували водія автомобіля BMW, який вирішив скоротити шлях, проїхавши смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали та зупинили порушника. З керманичем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

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