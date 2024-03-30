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У Києві відкрили нову мініскульптуру «Герої»: де вона знаходиться, фото

00:05, 30 березня 2024
Скульптура присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором.
У Києві відкрили нову мініскульптуру «Герої»: де вона знаходиться, фото
Автор фото: Рома Єременко
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У Києві відкрили нову мініскульптуру, яка присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором. Щоб розгледіти цю скульптурку, потрібно також прихилити коліно – вона спеціально встановлена на такій низькій висоті. Про це розповіли на сторінці проєкту «Шукай!».

Нова скульптура «Герої» з'явилась на Аскольдовій могилі. Розгледіти скульптуру, можна лише якщо встанеш на одне коліно. Саме для цього скульптура встановлена нижче, на рівні очей людини, що схилилася перед героями.

Уперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу всі меценати проєкту «Шукай!» об'єднались і подарували місту цю пам'ятку, а зібрані кошти будуть передані підрозділу «На щиті».

Автор фото: Рома Єременко

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