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На Хмельниччині жінки напали на бус військкомів: у обласному ТЦК прокоментували, відео

16:52, 30 березня 2024
На момент нападу співробітники ТЦК проводили заходи оповіщення.
На Хмельниччині жінки напали на бус військкомів: у обласному ТЦК прокоментували, відео
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У Хмельницькій області жінки напали на авто представників ТЦК та СП. В той час вони проводили заходи оповіщення військовозобов'язаних. Відповідне відео поширилось у Телеграм-каналах.

Хмельницький обласний ТЦК відреагував на ситуацію та повідомив, що унаслідок нападу було пошкоджено автомобіль. На місце інциденту викликали поліцію.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність", - повідомили у ТЦК.

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