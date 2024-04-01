В Офісі Омбудсмана показали, як живуть російські військовополонені у таборі, фото

У таборі повністю дотримані вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Працівники Офісу Омбудсмана України та представники громадськості нещодавно відвідали табір «Захід 2» у якому живуть російські військовополонені, та провели опитування серед них.

«Скарг на умови утримання, катування, інші жорстокі, нелюдські aбo такі, що принижують гідність, види поводження та покарання не надійшло», - зазначили в Офісі і наголосили, що у таборі повністю дотримані вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Також в Офісі Омбудсмана розповіли, що російські військовополонені у таборі «Захід 2» здійснили 314 телефонних дзвінків близьким. А також за сприяння МКЧХ надіслали понад 200 листів. Ця цифра за час функціонування табору – з листопада 2023 року.

«Права російських військовополонених забезпечені в Україні. Коли ж ми зможемо домогтися того, щоб рф дотримувалася прав українських військовополонених?», — резюмує Омбудсман.

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