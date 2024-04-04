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У Києві водій BMW не пропустив чоловіка на пішохідному переході: як його покарали, відео

10:15, 4 квітня 2024
У столиці оштрафували водія, який не пропустив чоловіка на пішохідному переході.
У Києві водій BMW не пропустив чоловіка на пішохідному переході: як його покарали, відео
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У Голосіївському районі Києві оштрафували керманича автомобіля BMW  - він не пропустив чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали та зупинили порушника.

З водієм провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.

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