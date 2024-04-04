Практика судів
  1. В Україні

Нічна атака по Харкову: є влучання у житлові будинки, серед загиблих — рятувальники, фото

08:48, 4 квітня 2024
Росіяни атакували житлові квартали шахедами, відомо про 4 загиблих.
Нічна атака по Харкову: є влучання у житлові будинки, серед загиблих — рятувальники, фото
Фото: Ігор Терехов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на четвер, 4 квітня, війська рф атакували Харків дронам-камікадзе. «Шахеди» влучили в житлові будинки, частково зруйновано багатоповерхівку, є загиблі.

За уточненою інформацією ОВА, 4 квітня починаючи з 01:16 по Харкову загалом було випущено щонайменше 15 російських безпілотників, частину із них збили сили ППО.

Є влучання в Новобаварському, Слобідському, Салтівському районах міста.

За даними поліції, відомо про чотирьох загиблих, щонайменше 11 людей поранені.

Перший безпілотник вдарив по житловій триповерхівці. Коли рятувальники працювали на місці, окупанти вдарили вдруге — троє пожежників загинули на місці.

Ще один дрон поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів — там загинула жінка

Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги і лікарня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

На посади суддів апеляційних судів претендують 1 850 кандидатів – ВККС

ВККС завершила процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Подальше залишення в Україні пам’ятників Булгакову є пропагандою російської імперської політики – комісія Українського інституту національної пам’яті ухвалила висновок

В Українському інституті національної пам’яті заявили, що подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників є пропагандою російської імперської політики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду