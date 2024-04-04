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У Києві в одному з парків побачили клубок змій: відео

22:21, 4 квітня 2024
Засилля змій на паркових доріжках пов’язане з настанням весни та теплою погодою.
У Києві в одному з парків побачили клубок змій: відео
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У Києві в парку Муромець прокинулись змії. Відео шириться у телеграм-каналах. У мережі кажуть, що у кадрі зафіксовані саме вужі.

Плазуни повзають по траві, також їх помітили на доріжках біля лав для відпочинку.

Змії активізувались із настанням тепла.

Фахівці Київського зоопарку радять українцям просто не чіпати рептилій. Їх поява на паркових доріжках - природне явище для теплої весняної погоди.

Якщо змій не турбувати, вони не нападуть першими, тож слід їх просто обходити стороною, радять зоозахисники.

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