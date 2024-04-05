Обмежено придатним військовозобов'язаним не потрібно повторно проходити ВЛК, — Полтавський ТЦК

Зміни до законодавства, підписані Президентом, стосуються допризовників та військовослужбовців, але не військовозобов'язаних громадян, — заявили у Полтавському обласному ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що обмежено придатним військовозобов'язаним не потрібно повторно проходити ВЛК.

Як і раніше, вони мають робити це лише один раз на рік.

Зазначається, що зміни до законодавства, підписані Президентом України Володимиром Зеленським 3 квітня, стосуються допризовників та військовослужбовців, але не військовозобов'язаних громадян.

Крім того, закон набирає чинності лише за місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону, будуть змінені ще через три місяці.

"Відстежуються трактування, що відтепер громадяни, які рішенням військово-лікарських комісій були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти ВЛК. Звертаємо увагу, що подібні зміни стосуються статті 14 (“Приписка громадян України до призовних дільниць”) та статті 26 (“Звільнення з військової служби”) Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Тобто зміни стосуються допризовників і військовослужбовців, але не військовозобов’язаних громадян", — наголошують у Полтавському ТЦК.

Нагадаємо, що Зеленський 2 квітня підписав закон про повторний медичний огляд обмежено придатних. Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Раніше член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

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