Запрошення України до НАТО підтримують усі союзники, крім двох – Ольга Стефанішина

Цьогорічний саміт НАТО має відбутися у Вашингтоні 9-11 липня.

Джерело фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Усі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомила 5 квітня в ефірі телемарафону віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Формат запрошення запропонувала сама Україна як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох», - цитує «Радіо Свобода» віцепремʼєрку.

Раніше 5 квітня про те, що Сполучені Штати та Німеччина не змінили свою позицію і виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство в НАТО у Вашингтоні цього року написало американське видання «The New York Times». Як ідеться в статті, «у НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року».

Цьогорічний саміт НАТО має відбутися у Вашингтоні 9-11 липня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС.

Як ми писали, НАТО хоче створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

Також Контактну групу з питань оборони України може очолити НАТО замість США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.