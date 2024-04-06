У Києві покарали водія «геліка», який порушив ПДР: відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києві покарали водія автомобіля Mercedes, який проігнорував вимоги дорожніх знаків та поїхав прямо зі смуги, яка дозволяла рух ліворуч та розворот.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили автівку, провели з водієм профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог інформаційно-вказівних знаків) КУпАП.

Раніше у Шевченківському районі Києва оштрафували водія автомобіля BMW, який рухався смугою громадського транспорту.

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