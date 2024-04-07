Нацгвардійці влучили з дрона по автомобілю з російськими офіцерами, відео

В результаті влучання по росармійцям – один двохсотий і один трьохсотий.

Бійці 2 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" Національної гвардії України (НГУ) під час аеророзвідки виявили цивільне авто, яке рухалося в напрямку ворожих позицій на Східному напрямку. Про це повідомляється на сторінці Центру спецпризначення НГУ "Омега".

«Розрахунок виявився вірним, в авто знаходились російські військові, по яким прилетів наш FPV дрон. З радіоперехоплень стало зрозуміло, що то були офіцери ворожого підрозділу, як підсумок: 1-200 та 1 – 300», — зазначають у Національній гвардії.

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