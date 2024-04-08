Над вулканом Етна помітили гігантські димові кільця: чи небезпечні вони

Димові кільця складаються з водяної пари.

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Вулкан Етна на Сицилії почав пускати гігантські димові кільця. Про це повідомляє видання DW.

Як зазначає видання, кільця майже ідеально рівні.

Вони утворилися під час випаровування води з магми всередині вулканічного жерла. Також у кільцях присутні дим та газ.

За словами вчених, ці кільця вважаються абсолютно нешкідливими.

Ось так виглядало небо над найбільшим вулканом Європи:

Нагадаємо, останнє виверження Етни сталося 12 листопада 2023 року. Тоді попелом засипало одразу два сицилійські міста — Міло та Джарре.

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