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У автобусі, який прямував до Праги, службовий собака винюхав сигарети у вогнегасниках: відео

10:37, 9 квітня 2024
Три вогнегасники були «нафаршировані» сигаретами різних марок.
У автобусі, який прямував до Праги, службовий собака винюхав сигарети у вогнегасниках: відео
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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В автобусі, що прямував із Закарпаття до Праги через пункт пропуску «Ужгород», прикордонники виявили схованки з сигаретами. Про це повідомили у ДПСУ 8 квітня.

Під час зовнішнього огляду рейсового транспортного засобу сигарети винюхав службовий собака. Тоді прикордонники вирішили перевірити автобус ретельніше і знайшли незвичні схованки. Три вогнегасники були «нафаршировані» сигаретами різних марок.

Усього правоохоронці нарахували 158 пачок тютюнових виробів. Їх буде вилучено співробітниками митниці у встановленому законодавством порядку.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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