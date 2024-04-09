У автобусі, який прямував до Праги, службовий собака винюхав сигарети у вогнегасниках: відео

Три вогнегасники були «нафаршировані» сигаретами різних марок.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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В автобусі, що прямував із Закарпаття до Праги через пункт пропуску «Ужгород», прикордонники виявили схованки з сигаретами. Про це повідомили у ДПСУ 8 квітня.

Під час зовнішнього огляду рейсового транспортного засобу сигарети винюхав службовий собака. Тоді прикордонники вирішили перевірити автобус ретельніше і знайшли незвичні схованки. Три вогнегасники були «нафаршировані» сигаретами різних марок.

Усього правоохоронці нарахували 158 пачок тютюнових виробів. Їх буде вилучено співробітниками митниці у встановленому законодавством порядку.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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