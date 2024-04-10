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На Одещині сирену повітряної тривоги задули монтажною піною: фото

08:43, 10 квітня 2024
Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким «заважали гучні звуки» сирени на даху багатоповерхівки.
На Одещині сирену повітряної тривоги задули монтажною піною: фото
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На Одещині у місті Теплодар невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху будинку. Фото поширилось у місцевих телеграм-каналах.

Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким «заважали гучні звуки» сповіщення про повітряну небезпеку.

Зазначається, що ця система оповіщення – одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни. Вона була придбана «своїми силами» і раніше сирену вже намагалися спалити.

«Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Це черговий випадок мародерства, і, на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати», — йдеться в повідомленні місцевого телеграм-каналу.

Там зазначають, що виведення сирени з ладу особливо проблематичне для міста, оскільки більшість населення міста – люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. І сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку ударів рф.

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