«Пролетів» на червоний сигнал світлофору перед авто поліції: у Києві покарали порушника, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Volkswagen, який проїхав на червоний сигнал світлофору.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачено штраф — 510 гривень.

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