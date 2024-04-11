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«Пролетів» на червоний сигнал світлофору перед авто поліції: у Києві покарали порушника, відео

23:50, 11 квітня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
«Пролетів» на червоний сигнал світлофору перед авто поліції: у Києві покарали порушника, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Volkswagen, який проїхав на червоний сигнал світлофору.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачено штраф — 510 гривень.

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