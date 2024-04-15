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ЗМІ: США вимагають від Байдена та Трампа публічних дебатів

09:52, 15 квітня 2024
14 найбільших американські ЗМІ вислали листа кандидатам на президента щодо публічних дебатів.
ЗМІ: США вимагають від Байдена та Трампа публічних дебатів
Джерело фото: galka.if.ua
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ЗМІ США надіслали листа до ймовірних кандидатів у президенти на 2024 рік Джо Байдена та Дональда Трампа щодо проведення публічниї дебатів перед наступними виборами. Листа з цим закликом надіслали 14 великих новинних організацій, включаючи ABC News, CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, FOX News Media, The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

«З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами», - йдеться у листі, про що повідомляє ABC News.

Висунення такого заклику пов'язане з тим, що традиція американських виборів - дебати - стала предметом невизначеності з боку обох кандидатів, як Байдена, так і Трампа.

Трамп, який уникав усіх чотирьох дебатів на праймеріз 2024 року, закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

Проте, у ЗМІ також зауважено, що кампанія Байдена висловила занепокоєння щодо організації цих дебатів Комісією з президентських дебатів. Вони наголошують на тому, що ця позапартійна група, яка вже довгий час спонсорує.

Сам Байден поки що уникає публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні він відповів на питання журналістів про це, сказавши: «Це залежить від того, як він (Трамп, - ред.) поводитиметься».

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