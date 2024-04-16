У Києві покарали водія автобуса, який створив аварійну ситуацію на дорозі: відео

Водій автобусу проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

У вівторок, 16 квітня, у Києві на вулиці Вишгородській керманич транспортного засобу Богдан проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та ледь не скоїв ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, автобус рухався за встановленим маршрутом, а в салоні перебували пасажири, які могли постраждати.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб, склали на порушника протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачений штраф 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.