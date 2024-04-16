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У Києві покарали водія автобуса, який створив аварійну ситуацію на дорозі: відео

22:00, 16 квітня 2024
Водій автобусу проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.
У Києві покарали водія автобуса, який створив аварійну ситуацію на дорозі: відео
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У вівторок, 16 квітня, у Києві на вулиці Вишгородській керманич транспортного засобу Богдан проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та ледь не скоїв ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, автобус рухався за встановленим маршрутом, а в салоні перебували пасажири, які могли постраждати.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб, склали на порушника протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачений штраф 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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