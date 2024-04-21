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На Івано-Франківщині сталася пожежа в готелі: відео

07:54, 21 квітня 2024
Рятувальники вчасно загасили пожежу на верхніх поверхах готелю у Ворохті.
На Івано-Франківщині сталася пожежа в готелі: відео
Джерело фото: dsns.gov.ua
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У селищі Ворохта на Надвірнянщині рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в приміщенні готелю. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Минулої ночі о 03:50 рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння на 4-му та мансардному поверхах 4-поверхової будівлі. На місце події відразу були відправлені всі доступні пожежно-рятувальні підрозділи, а також черговий оперативний центр та мобільно-оперативна група ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Площа загоряння становила близько 300 квадратних метрів. Перед прибуттям рятувальників мешканці будинку були евакуйовані на свіже повітря.

О 06:28 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

Джерело фото та відео: dsns.gov.ua

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