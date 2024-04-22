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На Київщині мікроавтобус, який віз людей на роботу, провалився у провалля: фото

10:46, 22 квітня 2024
Двоє осіб загинуло, семеро – у тяжкому стані.
На Київщині мікроавтобус, який віз людей на роботу, провалився у провалля: фото
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На території Іванківської громади поблизу села Олива мікроавтобус, який віз людей на роботу, провалився у провалля. Трагедія сталася вранці у понеділок, 22 квітня. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів, яких бійці ДСНС деблокували.

На жаль, відомо про двох загиблих. Ще семеро людей – у тяжкому стані.

Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини даної події встановлюються поліцією.

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