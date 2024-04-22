Анджей Дуда підтвердив готовність Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю

Президент Польщі у Нью-Йорку розповів, чи підтримує ідею розміщення ядерної зброї на території своєї країни.

Польща готова до розміщення на її території ядерної зброї для зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів в інтерв’ю виданню «Fakt».

«Це вже деякий час є темою польсько-американських переговорів. Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. росія посилює мілітаризацію району Кенігсберг. Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю до білорусі.

Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в рамках обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику», - зазначив Дуда.

За словами Дуди, сьогодні росія, яка відродила імперські амбіції, має побачити, що Європа здатна захиститися від будь-якого нападу і що вона відіб'є будь-яку атаку з великими втратами для нападника.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Анджей Дуда заявив, що польські війська стануть на захист Литви у випадку нападу на цю балтійську країну.

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