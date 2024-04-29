Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлі судової установи Дніпропетровщини, фото

27 квітня внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині зазнали пошкоджень будівлі судової установи. Про це повідомляє Служба судової охорони.
Серед працівників органу системи правосуддя та спрівробітників ССО постраждалих немає.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Сумщині внаслідок авіаудару уламками пошкоджена будівля суду.
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