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Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлі судової установи Дніпропетровщини, фото

12:50, 29 квітня 2024
Постраждалих серед працівників суду немає.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлі судової установи Дніпропетровщини, фото
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27 квітня внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині зазнали пошкоджень будівлі судової установи. Про це повідомляє Служба судової охорони. 

Серед працівників органу системи правосуддя та спрівробітників ССО постраждалих немає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Сумщині внаслідок авіаудару уламками пошкоджена будівля суду.

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