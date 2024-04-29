Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлі судової установи Дніпропетровщини, фото

Постраждалих серед працівників суду немає.

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27 квітня внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині зазнали пошкоджень будівлі судової установи. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Серед працівників органу системи правосуддя та спрівробітників ССО постраждалих немає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Сумщині внаслідок авіаудару уламками пошкоджена будівля суду.

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