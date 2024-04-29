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У центрі Києва на флагштоку замайорів Військово-Морський Прапор ЗСУ, фото

14:21, 29 квітня 2024
29 квітня 1918 року вважається початком формування флоту України.
У центрі Києва на флагштоку замайорів Військово-Морський Прапор ЗСУ, фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У столиці у понеділок, 29 квітня, на флагштоку біля мерії підняли Військово-Морський Прапор Збройних Сил України.

У КМДА пояснюють, що подія приурочена до 106-ї річниці підняття прапорів України на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці.

Уперше підняття українських прапорів відбулося 29 квітня 1918 року на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці. Цей день вважається початком формування флоту України.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

За словами речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі. 

«Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю», - додав Плетенчук

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