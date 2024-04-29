98-річна жінка пройшла пішки 10 км, щоб вийти з окупованої частини Донецької області, відео

98-річна Лідія Степанівна пройшла частину фронтової лінії під обстрілами – загалом жінка подолала понад 10 кілометрів.

98-річна жінка пройшла пішки 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного Донецької області. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції регіону.

Лідія Степанівна під обстрілами подолала близько 10 км, щоб дістатися до української території.

Будинок, який мешканка селища Очеретине будувала власними руками, зруйнували окупанти, а її рідні зазнали поранень. Вона вирішила дістатися вільної української території — йшла весь день, без їжі та води, кілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Жінка трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір пенсіонерку помітили військові, які передали її «Білим янголам» — підрозділу Нацполіції, що займається евакуацією цивільних з прифронтових районів. Вони відвезли Лідію Степанівну в притулок для евакуйованих, їй надали усю необхідну допомогу.

У поліції зазначили, що Лідія Степанівна почувається добре.

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», — розповіла пенсіонерка.

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