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У Києві демонтують монумент під Аркою Дружби народів, фото

11:30, 30 квітня 2024
Композицію надалі зберігатимуть у музеї.
У Києві демонтують монумент під Аркою Дружби народів, фото
Джерело фото: КМДА
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У Києві під Аркою Свободи українського народу (колишня Дружби народів) міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради.

КМДА повідомляє, що монумент надалі зберігатимуть у Державному музеї авіації ім. Антонова.

У держадміністрації також зауважують, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн.

Крім того, попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Київській міській державній адміністрації повідомили, що Арку демонтувати не будуть.

Як заявили у Департаменті культури КМДА, Арка є однією з візитівок міста, а її сенс переосмислили. Натомість простір біля Арки отримає нову концепцію.

Джерело фото: КМДА

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