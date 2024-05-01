Безпідставно вилучив у підприємства автомобілі: судитимуть посадовця запорізького військкомату

Посадовець вилучив у підприємства транспортні засоби, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн.

Державно бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя.

Зазначаэться, що на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на «свій смак».

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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