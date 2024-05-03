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Українці помітили в небі «таємничі об'єкти»: пляму світла бачили в Києві та в багатьох областях, фото та відео

08:44, 3 травня 2024
Над Україною помітили незвичайний білий спалах.
Українці помітили в небі «таємничі об'єкти»: пляму світла бачили в Києві та в багатьох областях, фото та відео
Фото з Телеграм-каналу
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Ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали природне явище, дуже схоже на північне сяйво. Також дивну білу пляму бачили в небі жителі Київщини, Одещини, Харківщини, Чернігівщини, Львівщини та Волині.

Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

Щодо білих плям, є версія, що це другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion.

За словами експертів, через сервіс Flight Club можна подивитися траєкторію запуску, де буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 перебував саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі — на північному заході.

Нагадаємо, рік тому яскравий спалах спостерігали у небі над Києвом. Спалах було спричинено падінням метеора діаметром близько пів метра.

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