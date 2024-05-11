Загострення на Харківщині: волонтери евакуювали з Вовчанська 26 тварин, відео

Перетримку шукають ще для 11 собак і кота.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині ворог посилив обстріли та намагається наступати. На тлі загострення ситуації людей з прикордонних регіонів евакуюють. Також волонтери допомагають жителям громад вивезти тварин.

Так, Харківська громадська організація «Порятунок тварин» 10 травня евакуювала з Вовчанська 26 тварин.

"Двоє собак — Тоша й Боня — уже зустрілися зі своїми господарями в Харкові. 5 тварин поїхали на перетримку, 6 цуценят забрали на прилаштування. Ще для 11 собак та 1 кота потрібна перетримка", — повідомили волонтери.

Команда написала, що сьогодні, 11 травня, знову їде у Вовчанськ із двома екіпажами, оскільки заявки на евакуацію надходять без упину.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

Окупанти вже знаходяться на відстані 30 кілометрів від Харкова, повідомили у Інституті вивчення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.