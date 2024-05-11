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У ДТП біля Вінниці загинули троє поліцейських з Білої Церкви: фото з місця смертельної аварії

19:17, 11 травня 2024
В смертельній ДТП зіткнулося три автомобілі.
У ДТП біля Вінниці загинули троє поліцейських з Білої Церкви: фото з місця смертельної аварії
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У суботу, 11 травня, на об’їзній дорозі навколо Вінниці внаслідок ДТП загинули троє працівників Білоцерківського районного управління поліції.  Про це повідомляє Нацполіція.

«Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання», — йдеться у повідомленні.

В смертельній аварії зіткнулося три автомобілі.

Водія другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружину та їхню неповнолітню дитину доставили до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії працюють слідчі, з’ясовуючи обставини ДТП.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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