У Києві покарали водія Land Rover, який на очах у поліції порушив ПДР: відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника правил дорожнього руху.

У Печерському районі столиці покарали водія автомобіль Land Rover, який порушив правила дорожнього руху. Як видно на відео, водія здійснив рух прямо зі смуги, з якої дозволено рух ліворуч та розворот.

Як повідомила патрульна поліція Києва, з керманичем провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямки руху по смузі» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру. Цей дорожній знак показує дозволений напрямок руху для транспортних засобів у смузі над якою він встановлений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.