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У ДПСУ зафіксували рись, яка контролювала кордон, фото

22:58, 12 травня 2024
Карпатська рись продовжує гуляти прикордонними стежками.
У ДПСУ зафіксували рись, яка контролювала кордон, фото
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В українських горах прикордонники зафіксували рись, яка гуляла біля кордону.

«Карпатська рись продовжує гуляти прикордонними стежками. Цього разу хижак був помічений на ділянці відділу "Красноїльськ"», – повідомила ДПСУ.

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала, що на Франківщині врятували чоловіка, який 6 днів блукав Карпатами та натрапив на рись. П’ять ночей чоловік спав просто неба, неодноразово чув диких звірів, а в один із днів натрапив на рись.

Перед цим у Держприкордонслужбі уже повідомляли про рись, яка гуляє біля кордону, відео.

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