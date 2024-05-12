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На Київщині надзвичайники врятували котика, який добу провів на дереві: фото

19:36, 12 травня 2024
Рятувальники зняли з дерева котика, який сам не міг злізти з гілки.
На Київщині надзвичайники врятували котика, який добу провів на дереві: фото
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У смт Баришівка Київської області рятувальники зняли з дерева кота, який провів на гілці цілу добу.  Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Громадяни повідомили у ДСНС, що на вул. Чехова пухнастик не може самостійно спуститися з дерева.

«Вже на місці, рятувальники дізналися від мешканців, що кіт заліз на дерево і цілу добу не може спуститися вниз, а самотужки їм не вдалося допомогти бідоласі», - написали у ДСНС.

Рятувальники дістались до котика на драбині, дістали змучену тварину та передали його місцевим мешканцям.

Раніше у Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку.

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