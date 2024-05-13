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До Дня вишиванки Укрпошта випустить дві особливі марки: фото

12:05, 13 травня 2024
16 травня Укрпошта випустить марки з вишиванками Криму та Харкова.
До Дня вишиванки Укрпошта випустить дві особливі марки: фото
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З нагоди Дня вишиванки 16 травня Укрпошта випустить дві марки – з вишиванками Криму та Харкова. Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

«Ви вже знаєте, що наша марка має пророчі якості. Можливо, це вже передалося нашій команді. Коли ми планували випуск марки до Дня вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз», – прокоментував він випуск саме цих двох марок.

Так, 16 травня Укрпошта випустить марки з вишиванками Криму та Харкова.

На «харківській» марці представлена жіноча сорочка ХІХ ст., на рукавах якої є живописне зображення півників – символу сонця, світла, пробудження життя.

На «кримській» марці зображена кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль «марама», середина ХІХ ст.), виконана у традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською «к’аснак») із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.

«Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на «харківській» марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострова, «код народу», який житиме завжди», – додав Смілянський.

Спецпогашення марок триватиме 2 дні. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17-го – в Харкові. Марки вже доступні для передзамовлення.

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