У Києві двірник використав прапор України як мішок для скошеної трави: фото

Наразі тривають слідчі дії щодо інциденту з державним прапором.

Фото: Вадим Бондаренко \ Facebook

У Києві двірник використав прапор України як мішок для скошеної трави. Про це повідомив військовослужбовець Збройних сил України Вадим Бондаренко.

Військовий, який захищає країну у лавах ЗСУ, та побачив наругу над державною символікою у Деснянському районі Києва, вимагає покарати винних.

«Це так тепер робиться — в державний прапор траву збирають? Ви взагалі в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною? Це наруга над державною символікою», — написав Вадим Бондаренко.

Як додає TrueUA, наразі тривають слідчі дії щодо інциденту з державним прапором України.

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