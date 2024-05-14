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На Київщині викрили чоловіка, який торгував зброєю та боєприпасами, фото

09:59, 14 травня 2024
Тепер чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення.
На Київщині викрили чоловіка, який торгував зброєю та боєприпасами, фото
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Поліція Київщини разом із СБУ викрила 42-річний мешканця Броварського району, який незаконно зберігав і збував зброю та боєприпаси. Тепер чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції області, правоохоронці затримали підозрюваного під час реалізації трьох РПГ, автомату та штик-ножа до нього, піротехнічних засобів, 30 мм реактивних освітлювальних патронів у кількості 10 одиниць, 25 гранат різних видів, 34 підривачів до ручних гранат, боєприпасів калібру 7,62 мм, в кількості 440 набоїв та калібру 5,45 мм у кількості 1080 патронів.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом носіння, зберігання, передачі та збуту бойових припасів йому повідомили про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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