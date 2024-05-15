Порушив ПДР — отримав постанову: у Києві покарали водія Dodge, відео

У столиці притягнули до відповідальності водія автомобіля Dodge.

У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля Dodge, який повернув ліворуч зі смуги, що дозволяє рух прямо або праворуч.

Як повідомила патрульна поліція столиці, інспектори зупинили транспортний засіб та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці закликали завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

Якщо ж ви опинилися у смузі, з якої рух у запланованому вами напрямку заборонений, слід їхати у дозволеному напрямку, не порушуючи правила дорожнього руху.

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