Практика судів
  1. В Україні

Держсекретар Блінкен зіграв у барі на гітарі, відео

08:18, 15 травня 2024
Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії.
Держсекретар Блінкен зіграв у барі на гітарі, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва з візитом, провели переговори у відомій столичній піцерії. Про це повідомив очільник МЗС.

«Перший раунд переговорів ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном провели в легендарній піцерії "Ветерано". Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розбудову нашої держави, про зброю для наших солдатів ми розпочали саме тут, де бачиш, заради кого і завдяки кому. Я розповів йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська"», - написав Кулеба.

За його словами, держсекретар США «залишився задоволений і зворушений».

Окрім того, Держсекретар США провів не лише важливі зустрічі, а зіграв в барі на гітарі. Як це виглядало можна побачити у відео нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу

Кого з місцевої влади уповноважать на доведення до підприємств розпорядження керівника ТЦК про виклик військовозобов’язаних.

Не просто вести військовий облік, а забезпечувати вручення повісток – закон про мобілізацію уточнить обов’язки для бізнесу

Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – дивіться ефір на Право ТВ

10 травня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Нові обов’язки та заочні штрафи для військовозобов’язаних. В якому разі штрафуватимуть за порушення правил військового обліку громадян та підприємства? Хто залишиться без відстрочки?».

Президент підписав закон про одноособовий розгляд справ у ВАКС, але будуть винятки

Підписано закон щодо зміни правил формування складу суду для розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, але посади голів Вищої ради правосуддя, Верховного Суду, КСУ, ЦВК та Рахункової палати додали до списку посадовців, які можуть просити про колегіальний розгляд справи.

Голова суду повідомила, що співробітники СБУ планували скомпрометувати її

Однак «агент» Служби безпеки прийшов до голови суду і розповів про плани СБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду