Держсекретар Блінкен зіграв у барі на гітарі, відео

Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва з візитом, провели переговори у відомій столичній піцерії. Про це повідомив очільник МЗС.

«Перший раунд переговорів ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном провели в легендарній піцерії "Ветерано". Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розбудову нашої держави, про зброю для наших солдатів ми розпочали саме тут, де бачиш, заради кого і завдяки кому. Я розповів йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська"», - написав Кулеба.

За його словами, держсекретар США «залишився задоволений і зворушений».

Окрім того, Держсекретар США провів не лише важливі зустрічі, а зіграв в барі на гітарі. Як це виглядало можна побачити у відео нижче:

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