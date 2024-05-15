На Київщині з річки Ірпінь сапери-водолази дістали російські боєприпаси: фото

У водоймі знайшли два підривники ударної дії для артилерійських снарядів російського виробництва.

На Київщині з річки Ірпінь сапери-водолази дістали російські боєприпаси. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Зазначається, що фахівці групи підводного розмінування продовжують обстежувати річку Ірпінь.

Так, з водойми в межах Вишгородського району дістали два підривники до снарядів, які залишились після російського вторгнення.

Сапери працювали поблизу села Гута-Межигірська. Річку Ірпінь обстежували з допомогою міношукачів. У водоймі знайшли два підривники ударної дії для артилерійських снарядів російського виробництва. Боєприпаси вивезли на підривний майданчик, де їх знешкодили сапери.

«Міни і вибухонебезпечні предмети забрали та скалічили безліч людських життів. На жаль, це наша трагічна реальність.

Тому пам’ятайте про те, що вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися як на суші, так і у воді. Тому не купайтеся в місцях, які не визначені місцевими органами влади та можуть бути небезпечними!» — закликали українців рятувальники.

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