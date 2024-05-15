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На Хмельниччині у місцях тимчасового проживання переселенців виявили плісняву і нестачу меблів, фото

21:05, 15 травня 2024
Під час перевірки виявили низку порушень: відсутність вентиляції, пліснява, незадовільний санітарно-гігієнічний стан, нестача меблів і необхідність облаштування кухні.
На Хмельниччині у місцях тимчасового проживання переселенців виявили плісняву і нестачу меблів, фото
Ілюстративне фото. Джерело — Конкурент
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У Хмельницькій області виявили порушення у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Там, зокрема, була пліснява і нестача меблів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, моніторингова група у Хмельницькій області відвідала місця тимчасового проживання ВПО. Йдеться про Завалійківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» і Курівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

«У них ВПО забезпечені меблями, побутовою технікою, безкоштовним проживанням і компенсацію комунальних витрат», – йдеться у повідомленні.

При цьому там також виявили і низку порушень: відсутність вентиляції, пліснява, незадовільний санітарно-гігієнічний стан, нестача меблів і необхідність облаштування кухні.

«У зв’язку з цим направлені листи з рекомендаціями для усунення недоліків. Продовжуємо здійснювати моніторингові візити», - зазначив Лубінець.

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