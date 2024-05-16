Одеський ТЦК прокоментував інцидент у маршрутці, де люди у формі скрутили та витягли чоловіка, відео

З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту, — заявили в Одеському ТЦК та СП.

У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із затриманням чоловіка в одній із міських маршруток. У мережі з’явилося відео, де видно, як люди у військовій формі силоміць витягують з маршрутки чоловіка та ведуть його машини. За словами авторки відео, вони також нібито "залили перцем маршрутку".

В Одеському ТЦК зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. В установі розпочали службову перевірку.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Також в ТЦК зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та повідомили, що за результатами службової перевірки "всім діям та учасникам буде надано правову оцінку".

Відео інциденту в маршрутці Одеси.

Нагадаємо, ми писали, що в ТЦК у Кривому Розі військовозобов’язаний помер через епілептичний приступ.

Раніше депутатка Ірина Фріз заявила, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

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