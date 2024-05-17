У Дніпрі на території храму сталася смертельна пожежа, фото

На території храму горів житловий будинок.

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У Дніпрі у житловому будинку на території храму в Самарському районі міста сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вогонь охопив покрівлю окремо розташованої будівлі на загальній площі 300 кв. м. До прибуття підрозділів ДСНС було врятовано жінку, 1956 року народження.

Під час ліквідації загорання із задимленого приміщення рятувальники винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів медиками констатовано смерть жінки, 1960 року народження.

«Із вікна другого поверху за допомогою автодрабини надзвичайники врятували чоловіка, 1951 року народження. Пожежу ліквідовано», - пишуть рятувальники.

Зазначається, що місці пожежі було залучено 48 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.