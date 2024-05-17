У Запоріжжі надзвичайники врятували кошеня, яке опинилося у бетонній пастці: відео

Щоб визволити кошеня рятувальникам довелося робити отвір у будівельній конструкції.

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У Запоріжжі співробітники ДСНС врятували кошеня, яке опинилося у бетонній пастці. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За словами рятувальників, господарі однієї із квартир на першому поверсі почули нявчання за стіною ванної кімнати у вентиляційній шахті.

Рятувальники зробили отвір у будівельній конструкції, через який бідося виліз самостійно.

Пухнастика передали власникам квартири, які знайдуть його господарів.

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