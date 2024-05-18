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На Київщині у водіїв вантажівок та автобусів поліція перевіряє низку документів, фото

18:40, 18 травня 2024
Інспектори проводять перевірку водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажу, на дотримання законодавства.
На Київщині у водіїв вантажівок та автобусів поліція перевіряє низку документів, фото
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Перевезення пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами мають бути безпечними. На цьому наголошують у Патрульній поліції Київської області.

Відтак, у поліції повідомили, що інспектори відділу безпеки дорожнього руху проводять перевірку водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажу, на дотримання законодавства.

«Патрульні перевіряють наявність відповідних документів, здійснюють контроль за відповідністю технічного стану транспортних засобів та проходження ними обов’язкового технічного контролю», - додають там.

У поліції пояснюють, що такі заходи спрямовані на посилення безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості ДТП.

За невиконання вимог законодавства у сфері перевезень пасажирів та вантажів передбачена відповідальність. У випадках виявлення правопорушення, поліцейські складають відповідні адміністративні матеріали.

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