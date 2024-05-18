Під Києвом виявили розтяжку з гранатою, яку залишили російські загарбники, фото

У лісі села Залісся Броварського району знайшли гранату Ф-1.

Фото: ДСНС

У лісі села Залісся Київської області знайшли гранату Ф-1 на розтяжці, яку залишили російські загарбники. Щоб знешкодити вибухонебезпечну знахідку, на місце викликали саперів.

Про це повідомили в пресслужбі Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС. Розмінування регіону ще не завершено. Боєприпас було знищено шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику.

"У лісі села Залісся Броварського району Київської області наші фахівці знешкодили гранату Ф-1, встановлену на розтяжці та закріплену на дереві. Боєприпас було знищено шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику", – розповіли рятувальники.

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